David Lebón: "La música es el perfume de Dios"

“Doce años de vivir allí. Pasaron muchas cosas”, recuerda David Lebón en una entrevista con Radio El Ciudadano , en la que recordó con cariño su paso por nuestra provincia y se mostró emocionado por su regreso como protagonista de la Fiesta de la Vendimia 2022 . “Cuando salí de Mendoza recordé que estaban inaugurando la viña al lado del aeropuerto y pensé, '¡Qué hermoso lugar ! ', y llegó el momento, estoy muy feliz de ver a los mendocinos ”.

La rockera es la principal invitada del tradicional evento, que tendrá su edición 2022 este miércoles, a partir de las 22 horas . Para la ocasión, David Lebón estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza y también por los cantautores Lisandro Aristimuño y Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia). “Lo lindo es que voy a tocar con dos amigos, que ya grabaron conmigo. En cuanto al repertorio, vamos a hacer un poco de todo, porque es bueno hacerlo con la orquesta, " el esta estresado.

“También hay algunas bandas mendocinas -en la Fiesta de la Vendimia- que me han dicho que suenan muy bien”, dijo el artista sobre el evento, que se realizará con entrada libre (se canjea por alimentos no perecederos).

Además, en cuanto a la participación de sus dos invitados, David Lebón contó: "Mateo Sujatovich canta muy bien y toca muy bien la guitarra, no sé si mejor que yo (risas), pero toca muy bien la guitarra. Con Mateo hacemos uno de los temas del disco nuevo y con Lisandro hacemos uno del disco anterior".

Por otra parte, el cantante y músico habló sobre su nuevo álbum de estudio, que, al igual que el anterior, contará con grandes artistas con los que hará reversiones de su repertorio. "Estamos terminando el disco, hubo un parate por cuestiones de COVID-19. Frenamos un poquito y después de las fiestas arrancamos de nuevo. Tenemos invitados alucinantes y estoy muy feliz. Yo creo que va a ser igual al otro álbum (Lebón & co, del 2019) o hasta mejor, por las canciones que hay", dijo.

"Viva Mendoza"

David Lebón vivió 12 años en Mendoza, donde disfrutó del aire y de los paisajes del piedemonte, hasta que algunos proyectos inconclusos lo obligaron a regresar a Buenos Aires. "Me gusta que la gente me quiera sin saber quién soy, y en Mendoza hay un montón de gente que fue muy dulce conmigo. Yo quería poner una escuela de música ahí, pero hubo promesas que nunca se cumplieron, y bueno, yo me quedé en Mendoza porque me enamoré completamente del lugar y de mis amigos que venían todos los días a verme. Realmente la pasé mucho mejor que mal", recordó.

"Lo que tiene Mendoza es que no tiene edificios, es un lugar puro. Es muy distinto a Buenos Aires, es otra cosa, pero tuve que volver, porque desgraciadamente las ciudades es donde sucede todo", expresó también el ícono del rock nacional, quien, sobre su amor a la música, reflexionó: "Para mí la música es el perfume de Dios", quien se despidió de los oyentes de la Radio El Ciudadano exclamando: "Viva Mendoza".