Dura sanción de la FIFA a Rusia por el conflicto con Ucrania

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por el momento no expulsó a Rusia de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar aunque no descarta esa posibilidad tras decidir que la selección juegue bajo el acrónimo UFR de la federación de fútbol del país.

El Bureau del Consejo, que incluye a los presidentes de las seis confederaciones continentales, también decidió este domingo que los rusos tendrán que jugar sin himno ni bandera.

"En primer lugar, la FIFA quisiera reiterar su condena del uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania. La FIFA vuelve a pedir que se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo", expresó el organismo en un comunicado.

Y añadió: "La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación Ucraniana de Fútbol y miembros de la comunidad ucraniana de fútbol que han estado solicitando apoyo para abandonar el país mientras persista el conflicto actual".

De esta manera, se determinó que “la asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de ‘Unión de Fútbol de Rusia (RFU)’ y no ‘Rusia’; No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos de local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores; y no se usará la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia”, cierra el comunicado.

Rechazo de Polonia

El compromiso fue rechazado de inmediato por Polonia, que insistió que no enfrentará a Rusia en la semifinal del repechaje de las eliminatorias europeas, pautado para el 24 de marzo en Moscú.

“La decisión tomada por la FIFA hoy es totalmente inaceptable”, tuiteó el presidente de la federación polaca Cezary Kulesza. “No nos interesa participar en este juego de apariencias. Nuestra posición sigue intacta: la Selección Nacional de Polonia NO JUGARÁ con Rusia, sin importar el nombre del equipo”.

La decisión de la FIFA resultó un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo previo a la invasión de Ucrania, como sanción a los rusos por una trama de dopaje institucional.

Esa sanción hizo que los rusos compitiesen en los últimos dos Juegos Olímpicos como el equipo del Comité Olímpico de Rusia. La FIFA se había resistido a vetar el nombre de Rusia, aguardando si se clasifican o no al Mundial de Qatar a fin de año.

La FIFA dijo que el equipo de Unión Rusa de Fútbol deberá jugar únicamente en territorio neutral y sin espectadores.