En un verdadero diluvio, Independiente y Boca no se sacaron ventajas

En Avellaneda, Independiente y Boca Juniors igualaron 2 a 2, en un partido que se vio empañado en el final por un verdadero diluvio, que hizo que el encuentro se retrasara más de la cancha y que estuviera a punto de postergarse. En el Xeneize, fue mal expulsado Fabra y terminó influyendo en el empate del Rojo.

Desde el primer tiempo, el trámite tuvo mucho ritmo y fricción. El Xeneize se puso en ventaja a los 17´ cuando Darío Benedetto cambió por gol la pena máxima que Facundo Tello cobró, luego de una falta de Lucas Rodríguez en el área a Sebastián Villa.

El encuentro por momentos se picó. Hubo muchas faltas y poco juego. Ese lapso le vino bien al Rojo de Avellaneda, quien le quitó la pelota a Boca y a los 30´ desde una pelota parada, Gastón Togni capturó un rebote y venció la portería de Agustín Rossi.

Cuando el partido se iba al descanso, nuevamente Benedetto pondría en ventaja a la visita. El goleador, recibió en el corazón del área y de zurda anotó un verdadero golazo. Nada pudo hacer Renzo Bacchia para evitar el 1-2.

Ya en el complemento, Independiente fue en búsqueda del empate con mucho ímpetu, pero con pocas ideas. Boca parecía tener todo controlado, pero sufrió la expulsión de Fran Fabra.

A falta de 15 minutos para el final, un diluvio cayó en Avellaneda y terminó siendo una importante incidencia en el juego. Boca se metió atrás, pero no pudo evitar que los locales llegaran a la igualdad. A los 35´ Soñora, ponía el 2-2, empujándola ante una floja reacción defensiva de Boca.

El diluvio fue cada vez peor y a falta de dos minutos para el final, Tello tomó la decisión de parar el partido y esperar a que la lluvia cesara un poco. Así fue que el trámite se detuvo aproximadamente 20 minutos, hasta que se reanudó para poder darle un cierre.

No hubo situaciones de peligro, pero sin dudas el empate le sienta mal a ambos. A Independiente por no haber sumado de a tres como local y para Boca porque estuvo dos veces arriba en el marcador y no lo supo liquidar.