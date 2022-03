Fuerte cruce en redes entre Marcelo Tinelli y Silvio Santander

Es de público conocimiento que el club San Lorenzo de Almagro atraviesa un difícil pasar económico, con deudas acumuladas desde hace algún tiempo, sobre todo desde los inicios de la pandemia. Este miércoles y a casi diez meses del último título del Ciclón en la Liga Nacional de Básquet, el reconocido entrenador Silvio Santander realizó un polémico tuit contra la dirigencia, principalmente apuntando a Marcelo Tinelli.

Con una foto del conductor de TV con la última copa, el exentrenador de San Lorenzo manifestó la deuda que tiene con el club y reclamó el rápido accionar de Marcelo Tinelli al respecto. Seguramente no sea el único integrante del plantel que falte cobrar sus sueldos de la temporada pasada, pero el coach fue el primero en hacer visible este reclamo. "Si alguien encuentra al Sr @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más", escribió en Twitter.

Y la respuesta del Cabezón no se hizo esperar. Un rato después utilizó la misma red social, y contraatacó: “Le recuerdo Sr Santander, que usted, en la recisión que hizo con el club durante mi licencia, firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen que, en San Lorenzo, cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad”, mostrando un acuerdo de pago.

Pero no quedó solo en eso, sino que el conductor de televisión ahondó y desafió a Santander: “Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo”.

El Ciclón es el actual pentacampeón del básquetbol nacional, pero los problemas económicos se destaparon en el último tiempo, ya que actualmente el plantel tiene mucha menos jerarquía y a pesar de haberse clasificado a torneos internacionales, no los ha podido disputar debido a las denuncias formales (alrededor de cinco) de falta de pagos, que recayeron en una sanción de FIBA.