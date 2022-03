No se sacaron chispas

No perder parece ser la premisa del Cruzado de Juan Manuel Sara. Si se puede ganar, mucho mejor, pero el concepto fundamental es el de mantener el invicto. Desde esa óptica es bueno lo del Deportivo Maipú ya que viajó a Villa Soldati y se trajo un punto del estadio de Sacachispas.

Claro que el equipo Botellero se podría haber traído más que un punto ya que su rival jugó con un hombre de menos durante todo el complemento.

El equipo mendocino salió con actitud ofensiva y en pocos minutos generó varias ocasiones para ponerse en ventaja. Como cuando Alvaro Veliez metió un potente disparo que obligó a la lucida intervención del portero Gabriel Atamañuk.

Pero no había que descuidarse. Erik Bodencer aprovechó una desconcentración del fondo botellero y por poco no abre el marcador. Y luego de un ida y vuelta constante, llegó una jugada crucial que pudo haber cambiado el destino del partido. El capitán de Sacachispas David Ledesma, le metió un cabezazo sin pelota a Álvaro Veliez. El árbitro Pafundi no dudó un instante y lo expulsó pese al reclamo insólito del agresor.



Se venía un segundo tiempo intenso, en el que los de Sara tratarían de sacar provecho de ese hombre de más, pero ello quedó en la intención ya que el partido seguía siendo de ida y vuelta. Y así Sacachispas, pese a jugar con diez, igual hacía tambalear la defensa mendocina. Como a los 17, que Errecalde avisó con un potente disparo cruzado desde afuera del área que obligó a la reacción oportuna de Cozzani.

Motivado, el local siguió buscando y así a los 26, tras un córner desde la derecha, la fórmula de los dos cabezazos en el área se hizo efectiva. Iván Becker la bajó justo para que Errecalde la metiera casi sobre la línea de sentencia.

El gol obligó al Súper Dépor a intensificar su búsqueda antes que las piernas pesaran más de lo debido. Y lo consiguió minutos más tarde cuando Bruno Nasta, quien ingresó en el segundo tiempo, sacó una notable media vuelta dentro del área rival y de ese modo le permitió a su equipo obtener una sufrida, pero justa igualdad.

El Deportivo Maipú sigue invicto en la Primera Nacional tras igualar en el debut ante Independiente Rivadavia y los triunfos frente a Ferro Carril Oeste y Mitre de Santiago del Estero, resultados que lo han llevado a ser uno de los protagonistas del torneo y condición que estiró en esta jornada. En la próxima fecha recibirá a Instituto de Córdoba en la Fortaleza.



Síntesis



Sacachispas: 1

D. Maipú: 1

Estadio: Sacachispas

Arbitro: Juan Pablo Pafundi.

Goles: 26’ Errecalde (S), 33’ Nasta (DM)

Expulsado: PT 44’ 44'' Ledesma (S)