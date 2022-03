River lo ganaba cómodo, pero Racing se lo empató

River y Racing jugaron un clásico vibrante en el empate 2 a 2 de esta noche en el Monumental, por la cuarta fecha del grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional.



El último campeón del fútbol argentino se adelantó en el marcador con Esequiel Barco y Nicolás De La Cruz y Racing lo empató a través de Enzo Copetti y Leonel Miranda.



Con este resultado, River llegó a los 7 puntos y dejó pasar la chance de subirse a la punta del grupo que encabeza en soledad el invicto Banfield. Racing, con 6 unidades, permanece expectante.



El clásico regaló emociones varias con un tiempo para cada uno, muy marcados.



Racing tomó el protagonismo desde el inicio en el Monumental con presión en ataque y Tomás Chancalay como el futbolista más peligroso junto con Gabriel Hauche.



El ex Colón tuvo la apertura con un remate de larga distancia que Paulo Díaz despejó sobre la línea cuando Franco Armani salió lejos a cortar el avance Copetti.



River contestó con un remate cruzado de Enzo Fernández. Un aviso de lo que serían los goles del local.



El equipo de Marcelo Gallardo encontró la pelota e hizo su juego con más participación de Enzo Fernández, Santiago Simón y De La Cruz.



Aún con la baja prematura de Enzo Pérez por lesión, River creció y en la primera gran acción de la noche, Barco capturó un error del medio de Racing y sacó un remate cruzado que fue inatajable para Gastón Gómez.



El arquero de Racing tuvo un entredicho con Julián Álvarez que despertó la bronca de los hinchas de River y desde entonces el equipo de Fernando Gago jugó nervioso y perdió la línea.



"Chila" Gómez se lució cuando desvió el cabezazo de Paulo Díaz y luego atrapó la pelota en dos tiempos, palo incluido, en el remate de cabeza de Enzo Fernández.



River no perdonó otro error de Racing entre Leonardo Sigali y Carlos Alcaraz en la salida con el disparo cruzado de De La Cruz que puso el 2-0 antes del cierre de la primera parte.



Racing no se dio por vencido a pesar de la diferencia y aprovechó el quedo de River. El equipo de Gago fue con todo por el descuento y cubrió de centros la defensa rival. Hauche se erigió como clave para complicar a la defensa de River e iniciar la remontada.



Luego de varios intentos, como la salvada sobre la línea de Robert Rojas, Racing concretó el descuento con un centro de Hauche y el cabezazo cruzado de Copetti.



River, ya con el ingreso de Juan Fernando Quintero, no se pareció en nada al del primer tiempo, como si hubiese acusado recibo del desgaste en el inicio, y salvo algún arresto de Julián Álvarez en la pelota detenida generó muy poco.



Racing siempre creyó en el empate y se plantó en campo rival. La merecida igualdad se produjo con el gol de cabeza de Miranda, quien sacó partido del buen centro de Facundo Mura por derecha y un rebote en el ingresado Javier Pinola.



En los minutos finales ambos parecieron conformarse con el resultado luego de la intensidad proporcionada en gran parte del juego.



River lamentó haber dejado dos puntos en el camino y Racing terminó mejor, con una arremetida que estuvo cerca de la hazaña.



En la próxima fecha River visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y Racing jugará en Avellaneda ante Talleres, de Córdoba.







Síntesis

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz y Esequiel Barco; y Julián Alvarez.. DT: Marcelo Gallardo.



Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.



Goles en el primer tiempo: 25m. Barco (RP) y 43m. De La Cruz (RP).



Goles en el segundo tiempo: 17m. Copetti (RC) y 37m. Miranda (RC).



Cambio en el primer tiempo: 18m. Bruno Zuculini por Pérez (RP).



Cambios en el segundo tiempo, 14m. Juan Fernando Quintero por Simón y Milton Casco por Gómez (RP); 19m. Javier Pinola por González Pírez (RP); 29m. Mauricio Martínez por Moreno y Jonathan Gómez por Alcaraz (RC); 38m. Fabricio Domínguez por Copetti (RC) y 44m. Nery Domínguez por Chancalay (RC).



Amonestados: Gómez y De La Cruz (RP). Alcaraz e Insúa (RC).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Estadio: Antonio V. Liberti (River).