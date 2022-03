Politóloga rusa: “Putin ya perdió esta guerra con Ucrania”

Ya van siete días desde el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la situación cada vez se pone más compleja. Hasta el momento son casi 700 mil la personas que han decidido dejar Ucrania y refugiarse en países como Polonia, Eslovaquia, Rumania y Moldavia.

Además, según denunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, más de 2.000 civiles ucranianos murieron desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia. Mientras tanto, las tropas rusas aterrizaron en Járkov, la segunda ciudad ucraniana, y aseguraron haber tomado también Jersón.

Alexandra Petrachkova, politóloga rusa, habló en el programa En La Mira por FM 91.7 donde analizó el accionar del gobierno de Putin: “Los rusos y el mundo conoce a Vladimir Putin desde hace 25 años y siempre lo consideramos como una persona con la que no podemos estar de acuerdo en muchas cosas aunque es una persona racional, pero durante los últimos siete días se porta como si fuera un psicópata, amenazando al mundo con la guerra, invadiendo a un país vecino y hermano”.

Alexandra Petrachkova, politóloga rusa.

El impacto económico

La especialista también reflexionó sobre la situación económica de su país, donde el rublo ruso se desplomó más de 30% el lunes y, si bien ha intentado recuperarse en estos días, sigue en mínimos históricos y ya vale menos que el peso argentino.

“La economía de Rusia está destruida, al pueblo ruso la vida le cambió para siempre y no sé cómo va a seguir. Todos estos bombardeos a las ciudades ucranianas parecen un gesto de desesperación de Putin y no para. No sé qué hará después, cómo va a sostenerse como un líder de un pueblo, con la economía destruida”, lamentó.

Petrachkova remarcó que “Putin convirtió a Rusia de una democracia a una dictadura”, al punto tal que “en el Parlamento ruso ya hay una propuesta de ley que si decís guerra en vez de operación militar podés terminar preso, es un caso criminal”.

Asimismo, la politóloga comentó que es muy peligroso manifestarse en Rusia: "Tenés que sacar el permiso, que nunca te lo dan, y cuando uno sale a manifestarse puede terminar preso, en algunos casos, por muchos años. A pesar de eso, la gente sale. Ya hay más de 6.500 detenidos en las manifestaciones”.

El rol de Volodímir Zelenski

En tanto, sobre la figura del mandatario ucraniano dentro del conflicto, la mujer remarcó: “Hubo una encuesta que dice que él tiene el apoyo de 91%, un sueño para cualquier líder democrático y también para cualquier dictador. Es un héroe quien se queda con su pueblo en las calles de Kiev, defendiendo su país, su tierra y, por eso, merece también aplausos porque pudo unir a todos los ucranianos en todos estos días trágicos”.

También comentó que “Ucrania es un país dividido entre dos partes: pro Europa y pro Rusia. En las zonas cercanas de la frontera rusa, parte Este de Ucrania, siempre fue pro Rusia. Ahora todas esas regiones van a considera a los rusos como enemigos y es lógico y normal que el nacionalismo crezca, por eso muchos ucranianos ya no piensan en Rusia como un país de alianza”.

Y sobre el final la analista internacional reflexionó: “Putin ya perdió esta guerra con Ucrania, la perdió el primer día moralmente, pero en el área militar también está perdiendo. La economía rusa está destruida y es como que no sabe qué hacer y puede hacer cualquier cosa. El mundo no reaccionó como corresponde a estas amenazas y a Putin no le gusta cuando no lo toman en serio”.