Fuerte posteo de Rocio Marengo: "La señora de los velorios encontró sucesora"

Rocío Marengo se encuentra en Miami junto a su pareja, Eduardo Fort, y los hijos de Ricardo Fort, Felipe y Martita, que celebraron sus 18 años. En las últimas horas realizó un polémico posteo dirigido a una mujer misteriosa.

Entre los idas y vueltas con Eduardo Fort, la artista desmintió que estuviera separada de su pareja y confirmó en su cuenta de Instagram que el vínculo continúa: “Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber… ¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”, expresó en una historia.

Luego se dirigió a una destinataria anónima y le dedicó un 'picante' posteo:“¡Vossssss! ¿Hablando de mí? ¿Hablando de gente que quiero? La ‘perfil bajo’ que no pierde oportunidad para salir en la prensa, jajaja. No habla más porque no le ponen el mic”, comenzó Rocío.

Y siguió: “La señora de los velorios encontró sucesora, jaja. ¡Cholulaaaa! Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con menores o con los maridos de tus amigas. Fin”.

Luego de la publicación, Rocío no volvió a expresarse, solo resta esperar que la artista sienta la necesidad de explayarse para saber exactamente a quién fue dirigido su mensaje.