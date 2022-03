Productores piden que se suspenda la Fiesta Nacional de la Vendimia

A las enormes dificultades que supone ser productor en estos tiempos, se ha sumado la naturaleza, que por medio de heladas, sequías o impiadosas granizadas, se ha llevado como un suspiro el trabajo, los sueños y la inversión –por no decir el futuro, en algunos casos- de cientos de fincas.

Entre la desolación, los pedidos de ayuda, y la mirada incrédula por ver perderse el fruto de su esfuerzo, han hecho oír un pedido para que se cancele la Fiesta Nacional de la Vendimia, y en cierto modo se reorienten las prioridades para que la situación tenga algún tipo de respuesta.

Carlos Barbaria, productor de Las Catitas, en el Este mendocino, puso en palabras todo esto en diálogo con FM 91.7. “Lo peor que nos pasó fue al final del año pasado, por octubre, allá por el día 8, y ahora volvió a pegar una pasadita por las dudas que quedara algo”, refiere irónicamente sobre el granizo, y en referencia a la última tormenta contó que estaban cosechando pero llegaron “a sacar un camión, y como a la media hora más o menos de que se fue a la gente comenzó a llover primero y después llegó el granizo”.

“Lo he charlado con algunos vecinos, y el ánimo no está para fiesta, por lo menos para los productores que hemos sido afectados por estas inclemencias del tiempo. Te imaginarás que después de trabajar todo el año y estar ya en cosecha, nos cae un granizo y el ánimo no está de lo mejor como para festejar; es una pérdida total”, amplió Barbaria.

Hasta el momento de la entrevista, las autoridades no habían tomado contacto con ellos: “Solo vinieron los del Seguro Agrícola, porque nosotros pagamos un seguro por inclemencias. Pero ya te digo, esto fue muy reciente, ha sido el miércoles, pero hasta ahora no tuvimos ningún contacto con nadie”, puntualizó el productor.

“Mirá, la gente acá estamos todos iguales, con el ánimo por el suelo, y me imagino que para el lado de San Martín, que ha sido mucho peor, por lo menos por lo que veo ha sido mucho más grande, no les ha dejado nada”, preciso Barbaria, y reconoció que “algo en este momento estamos sacando. A la uva toda machucada la estamos sacando antes de que se pudra y terminemos por perder el 100%, porque está afectada pero todavía no tiene podredumbre”.

En el momento de la entrevista estaban tratando de recuperar lo que se pudiera, por lo menos para salvar algún gasto, y en ese sentido el entrevistado afirmó que tenía en su finca, “una cuadrillita que nos permite sacar un camioncito en la mañana y otro en la tarde”.

Además, señaló que en años normales se sacaba el doble, y hasta cinco camiones por día, “y ahora apenas alcanzamos a llenar uno”.

Sobre otro reclamo que se escuchó repetidamente, el de la lucha antigranizo, explicó: “Escuchamos los aviones después de pasar la tormenta, cuando se calmaron los truenos”, y agregó: “Mirá, nosotros estábamos viendo la tormenta, que había sido fuerte para el lado de Mendoza, y se veía que ya se venía para el lado del Este, pero no vimos ninguno”.

El ánimo por el suelo

Una productora de la misma zona hizo conocer su desazón y su tristeza por las redes sociales. Como parte de un posteo donde se ven las fotos del desastre, escribió: “Cuando las prioridades cambien. Cuando se entienda que Mendoza es productora. Cuando se invierta y se gaste en lo que se debe. Cuando se deje de mirar la hormiga y se les pase el elefante… Recién ahí van a darse cuenta que la piedra de hoy no solo se llevó la producción de este año y del que viene… sino que se llevó el trabajo y el sacrificio de familias enteras… que no entienden cómo se puede festejar vendimia a costa de su sufrimiento. Cuando todo esto pase desastres como el de hoy van a doler menos”, y cerró expresando “#NADAPARAFESTEJAR”.