Guzmán expuso en el Congreso las claves del acuerdo con el FMI

Minutos antes de las 15 de este lunes, comenzó en el Congreso la reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y los miembros de las comisiones de Presupuesto y Financiamiento de la Cámara de Diputados.

Con la presencia de Guzmán, junto a otros funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se inició la exposición de los funcionarios del Gobierno ante los legisladores para conocer los detalles del acuerdo que se busca con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo hoy que "desde lo fiscal se apunta a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito y de nuestra moneda".

"Por eso es importante ir bajando el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Se trata de un camino necesario", sentenció Guzmán durante la presentación del acuerdo con el FMI ante comisiones de Diputados.

Guzmán, señaló que “hoy la Argentina enfrenta un gran potencial desestabilizador, que es el problema de la deuda con el FMI y su secuencia de vencimientos”, dijo el ministro de Economía, y agregó: “Nuestro país no cuenta con los recursos para afrontarlos, lo cual pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en el cortísimo plazo, este mismo mes”.

"Aquí en este acuerdo no ha ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral", destacó al tomar la palabra en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, en la primera jornada del tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fin de convalidar el entendimiento con el FMI.

La palabra del jefe de Gabinete

Por su parte, Juan Manzur manifestó en Diputados: “El acuerdo con el FMI es el mejor acuerdo posible, apelo al arte del diálogo”

“A este proyecto es importante darle toda la celeridad que se pueda”, pidió Manzur a los diputados, solicitando que se apruebe lo más rápido posible el acuerdo. Y enfatizó que debe quedar por fuera de la “compulsa” política.

Y luego le apuntó a los que, en su propia fuerza, no quieren el acuerdo. “Una mirada crítica sobre el rol del Fondo no es la razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura”, aseguró.

“Les pido poner por arriba de todas las cuestiones sectoriales, y las políticas partidarias”, cerró Manzur.

Se espera una larga jornada, en la que Guzmán y los demás funcionarios responderán preguntas a oficialistas y opositores.