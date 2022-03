Habló la madre de la mujer asesinada junto a sus hijos: “¡Me dejó sin familia!”

La conmoción sigue presente entre los habitantes de la localidad de Weisburd, en Santiago del Estero, donde el miércoles pasado un hombre mató a puñaladas a su pareja, asfixió a los dos hijos y luego se suicidó disparándose en el rostro con una escopeta. Este lunes, la madre de Romilda Yanet Corbalán, a quien la Policía halló sin vida en su casa junto a las criaturas de 4 y 7 años, dio un desgarrador testimonio ante el medio local El Liberal.

Hilda, madre y abuela de las víctimas del brutal crimen cometido por 'Cacho' Sanabria, se mostró desesperada al hablar del caso que, como ella misma lamentó, le quitó a su familia. Además, el día de los asesinatos, fue ella quien ingresó acompañada de policías a la vivienda donde su hija y nietos yacían muertos.

Los investigadores sospechan que Luna (7) y Demian (4) fueron asfixiados con una almohada o sábana

“¡Que lo quemen, que no lo sepulten a ese hijo de puta! Me dejó sin mi hija y sin mis nietos”, imploró sin ocultar su dolor e impotencia. Es que según contó en diálogo con el diario santiagueño, ella le había advertido más de una vez a Romilda que Sanabria era una persona peligrosa. “El tipo quiso matar a mi nieto, al que no quería porque no era su hijo, y le dije a mi hija: ‘Este no es hombre para vos, separate’”, relató.

En efecto, aseguró que hacía tiempo que su hija "andaba muy mal", por lo que ella le insistía en que debía separarse. No obstante, nada pudo hacer para evitar el horrible desenlace que tuvieron sus familiares.

“Yo adoraba a mis nietitos. Les faltaba todo, pero en nosotros, recibían más que todo. Ella quería una cartuchera para sus lápices de colores. Él, una mochilita. Estaba tan ansioso por empezar su jardín. Le dije que hasta podríamos ir a Buenos Aires, de paseo, como broma”, recordó Hilda.