Morales y acuerdo con el FMI: " Los sectores más pobres son los que pagan los platos rotos"

Como ya es habitual dentro del calendario oficial de Vendimia 2022 la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) realizó en el hotel Hyatt este sábado una nueva edición de su desayuno anual.

El evento contó con la participación de autoridades nacionales, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, junto a empresarios, dirigentes y actores clave para la vitivinicultura argentina.

En declaraciones con El Ciudadano, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió a los posibles candidatos a las Elecciones presidenciales del 2023: "Lo veo como un hecho positivo, como un hecho que dice que hay más liderazgos, más oportunidades de liderazgo en Juntos por el Cambio y con el de sistema de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) la mejor manera de dirimirlo es de presentarnos como candidatos en las próximas elecciones" sostuvo.

Y amplio: "Obviamente que desde el radicalismo vamos a tratar de ordenarnos para tener un solo candidato, tiene que saber el pueblo argentino que va a haber candidato al radicalismo en las PASO", manifestó sobre los rumores entre los posibles candidatos que indican a Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich entre los presidenciables.

Al consultarle si hay algún tipo de Plan B desde la oposición por si no se llega a aceptar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional manifestó: "No hay otra alternativa, el Gobierno tiene que contar con su ley, tiene que contar con la ley, ya que le ha tocado negociar la condición económica con el FMI no hay opción".

Y completó: "La posición de JxC es atender, honrar las deudas que no haya default, tener una actitud responsable, así que por allí nos vamos a manejar".

Para cerrar Morales expresó que "seguramente haya quienes quieren un rechazo y eso directamente llevará al país al default, que sería grave para los sectores más pobres, fundamentalmente, que son los que pagan los platos rotos", concluyó.

