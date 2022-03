Negri en Mendoza: "No hay GPS en el país, no sabemos a dónde vamos"

Mario Negri, diputado nacional cordobés, hombre vinculado estrechamente al radicalismo pero también un actor clave en la colación de Juntos por el Cambio, visitó la provincia de Mendoza como invitado oficial en el Carrusel y la celebración de Vendimia.

En diálogo exclusivo con Diario El Ciudadano, analizó algunos de los siguientes puntos:

Mendoza en el contexto de la política nacional

"En el contexto de la política nacional, lo de Mendoza hoy es un signo muy positivo inclusive en términos de la producción, en un país con tanta incertidumbre, tanta desconfianza y además con tanta falta de certezas, asique hoy, es un día atípico para el momento que vive la Argentina".

¡Es un país imaginario lo de Mendoza!

"Creo que la reunión de la Coviar fue muy significativa, pero no hay GPS en el país no sabemos adónde vamos, no hay rumbo entonces tenés un tipo de cambio que no es competitivo, 100% de inflación en 2 años, caída de la actividad económica un presidente que se enoja por todo y además tiene una fractura expuesta en su propio bloque".

El posicionamiento del Partido Radical

"El posicionamiento del partido hoy, es muy fuerte, responsable y la verdad que la coalición da un aporte más que positivo, tenemos que cuidarla y administrar nuestras diferencias. Vamos a tener candidato a presidente".

La apertura de Sesiones Ordinarias de Fernández en el Congreso

"Nos sorprendió mal, porque no le sobra nada. Es un presidente débil, en un país débil y yo creo que no tenía que elegir un camino de agresión como el que hizo".

"El discurso tuvo uno 40 minutos de una Argentina feliz y después le rindió pleitesía a Cristina, que en realidad es quien ejerce el poder. No hay ningún tipo de poder bicéfalo en la Argentina y además de eso, creo que él (Alberto Fernández) no está en condiciones de “sacarse las ganas”, ni el país tampoco".

"No habían pensado ni siquiera en lo de 1 minuto de silencio; a la misma hora el parlamento europeo lo recibía al presidente de Ucrania de pie, y yo quise pedir 1 minuto de silencio de la presidenta del Senado que me lo negaba, era una pelea de perros".

Entrevista: Gabriel Landart y Emanuel Addamo