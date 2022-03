Sergio Berni: "El justicialismo se ha disociado de la realidad"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó a Mendoza para participar de los actos vendimiales. Actualmente, es una de las figuras políticas más destacadas del ámbito nacional y, fiel a su estilo, no se guardó nada en una entrevista exclusiva con FM 91.7. "La política en su conjunto y, por sobre todas las cosas el justicialismo, se ha disociado de la realidad", sostuvo.

El referente político visitó el estudio de FM 91.7 y aseguró que no cree en la grieta, pero sí "en las intensiones y me parece que lo hago con la naturalidad que me caracteriza. Soy una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice. Lo que pasa es que hoy, en la política, son cualidades que parecieran medias extrañas".

Al respecto, sostuvo que cree en valores como la lealtad y la coherencia y aseguró que están "muy alejados en la construcción política".

En referencia a su vínculo con el Frente de Todos, Berni fue tajante y aseguró que es peronista y que no se debe juzgar a una persona por lo que "dice ser", sino por "lo que hace".

"La verdad es que, en todos estos años, son todos peronistas, ¿pero dónde está el peronismo? ¿Está en el Partido Justicialista nacional, en el de la provincia de Buenos Aires, en el de (Sergio) Massa, en el que dice ser (Horacio Rodríguez) Larreta, en el de (Miguel Ángel) Pichetto? ¿Dónde está?", se preguntó y aseguró "el justicialismo está perdiendo su esencia".

Además, sostuvo que actualmente el peronismo "está totalmente carente de alma y de emoción", lo que hace que pierda la sensibilidad y, por ende, la conexión con la realidad "y si algo tiene que tener la política es una conexión con la realidad, con la sociedad, porque ese es el fin último de la política, resolverle los problemas a los ciudadanos", refirió.

"La política en su conjunto y, por sobre todas las cosas el justicialismo, se ha disociado de la realidad, se ha disociado con la necesidad de una ciudadanía que espera mucho más de nosotros que lo que ha construido hasta ahora", enfatizó.

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la Justicia y las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que "más allá de todas las diferencias políticas que hoy puedo tener, sigo pensando en su honestidad y que ha sido víctima de lawfare".

"Cuando hablamos de reforma judicial, me parece que el Gobierno comete el error de encorsetar esa reforma en Comodoro Py, que es un fuero federal que solamente tiene que ver con cuestiones federales o delitos que atañen a funcionarios públicos, pero nos olvidamos de la reforma de la justicia que tiene que resolver los problemas del ciudadano de a pie", refirió.

Al respecto, agregó que el Ejecutivo debe brindarle herramientas a la Justicia y desde allí generar una "verdadera reforma, porque en todos los ámbitos hay que animarse a aggiornarse a la realidad".

Finalmente, agregó que "no hay que tenerle miedo a las reformas, pero sí tienen que ser para el beneficio del conjunto, no para dos o tres que quieren reformar para salvarse ellos".

Alberto Fernández y el Gobierno nacional

En referencia al reciente discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso, Berni aseguró que no coincide con "el pensamiento y la mirada" del mandatario.

"Hablar es muy fácil, pero hasta ahora nuestro Gobierno no ha sabido resolverle los problemas por los cuales ha sido elegido. Entonces, cuando uno ve que su Gobierno queda empantanado en discusiones palmarias sin profundizar las definiciones que tiene que resolver, ahí es donde estamos en discrepancia", dijo el funcionario.

Y remarcó que el peronismo es un movimiento "que vino a resolver los problemas a los argentinos, y hoy lejos de ser una solución empieza a ser un problema".

Saber escuchar

El ministro aseguró que de sus más de 30 años de ejercicio de la medicina, de una especialidad como la cirugía, donde "la soberbia termina con la vida de un paciente y uno aprende que en el quirófano tiene que escuchar a todas las voces porque hay una vida en juego", aprendió a que esa actitud debe trasladarse a todas las actividades, entre ellas, la política.

"Argentina necesita de una política que sepa escuchar, que no se sienta dueña de la verdad absoluta, que escuche las razones de la izquierda, la derecha, el centro, de los radicales, peronistas. Más allá de los errores históricos que ha cometido cada partido, el país merece que todos los políticos asuman la responsabilidad de sentarse en una mesa por primera vez a ver qué ponen y no qué sacan", insistió.

El delito en Buenos Aires

Berni indicó que en la Provincia de Buenos Aires, el 85% de los detenidos a diario son reincidentes. En ese sentido, indicó que deben darse este tipo de discusiones para poder avanzar en la temática.

Ante la violación en grupo ocurrida recientemente en el barrio porteño de Palermo y las consecuentes declaraciones de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, vinculadas a que cualquier persona que cometa este tipo de delitos "no es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", Berni se mostró en desacuerdo.

"No creo que sea una cuestión cultural. Las cuestiones culturales son factores predeterminantes que terminan en una acción definida y ha sido un hecho delictivo generado por cinco delincuentes y que no son más que eso, cinco delincuentes, no somos una sociedad de delincuentes", indicó.

Así las cosas remarcó que si bien no concuerda con la ministra, tampoco pasa "al extremo de aquellos que piden su renuncia o generan a partir de esta declaración un debate que no nos lleva a nada".

El funcionario bonaerense dijo que uno de los "grandes problemas" que tienen en dicha jurisdicción es la interpretación de la ley "de acuerdo a nuestra conveniencia" y ejemplificó al respecto con la liberación de presos durante la pandemia: "Ni siquiera sabemos el número, ni mucho menos donde están. Lo único que sabemos es que, en estos momentos, están delinquiendo porque no es que fueron liberados y de manera responsables salieron a buscar trabajo".





La política exterior

El funcionario fue consultado con respecto a su posición frente a la invasión de Rusia a Ucrania, ante lo que resaltó que la política exterior es "muy importante" debido a que marca el rumbo del desarrollo del país.

Así las cosas indicó que si bien en materia de política exterior Argentina ha tenido "idas y vuelvas, algunas cuestiones que uno no logra entender", como pedirle al FMI que resuelva "un problema heredado" o "decirle a Rusia que quiere que Argentina sea la puerta de entrada a Rusia", remarcó que hay que tener "coherencia, un rumbo".

"Tenemos que salir de esa política errática para tener un rumbo definido y de eso se trata la política, de tomar definiciones todos los días, pasa que tomar definiciones tiene un costo y el problema es que la política no quiere asumir costos", concluyó.