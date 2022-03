Distendidas y sin corona, Natasha y Giuliana hablaron con la prensa

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot, nueva Reina y Virreina Nacional de la Vendimia despertaron en la mañana de este domingo en el hotel Hyatt, luego con ropa casual y sus bandas, recibieron en la terraza del hotel Hyatt a la prensa en el tradicional desayuno oficial.

Las nuevas soberanas serán las embajadoras de la Vendimia, el turismo, la cultura y las encargadas de representar a Mendoza en el país y el mundo. Además de portar un gran compromiso social por lo que ambas tienen diferentes proyectos para este año.

Pasadas las 10:30, distendidas con ropa formal y sin corona ni capa, pero con sus bandas, las jóvenes bajaron de sus habitaciones para su primer contacto oficial con la prensa.

"No lo podemos creer, todavía no caemos" manifestó Natasha, mientras que Giuliana indicó: "Estamos tratando de disfrutar desde el primer momento, estoy en una nube". "No entendemos nada", expresaron las dos a coro.

El tradicional desayuno en el que las soberanas recibían a los periodistas con bata en sus habitaciones, evolucionó con el paso de los años y se trasladó a la terraza del hotel céntrico.

Proyectos para el año

Natasha, tiene 21 años, estudia para ser contadora y en su fiesta departamental representó a la Unión Vecinal del Barrio Primavera de la Villa Cabecera. Su proyecto para este año se llama 'Sentí Santa Rosa' que trata sobre el turismo rural del departamento con actividades "mi idea es que todas trabajemos juntas, ya que no hay una sola, somos todas una, ojalá podamos unir proyectos, por el hecho de que cada una sabe las necesidades de su departamento".

Por su parte, Guiliana Pilot tiene 20 años, estudia Comunicación Social, representó al distrito de Coquimbito y fue coronada en la 'Vendimia de reencuentros'. Su proyecto está relacionado con su futura profesión y la tecnología: "Me comunico, es mi propuesta y consiste en brindar talleres tanto a adultos mayores, jóvenes y niños, y está relacionado con la comunicación, por lo que esperamos que todas se puedan unir".

La elección

El primer recuento de votos, colocó a la representante de Maipú en primer lugar, seguida por la joven de Santa Rosa. Luego de eso la del este mendocino se despegó: "No lo esperaba, no podía creer, cuando dijeron mi nombre, no entendía nada, fue una sorpresa enorme".

"Fue un orgullo recibir los atributos por parte de la intendenta, Flor Destéfanis, ya que es la última reina Nacional que dejó el departamento y por cosas de la vida, Dios, este año le tocó coronar", expresó la santarrosina que fue electa con 66 votos.

Para cerrar Reina y Virreina saltaron la buena relación que mantuvieron con las candidatas de los otros departamentos, ya que "la convivencia entre nosotras fue espectacular".

La última vez que Maipú consagró a su representante como Virreina, fue Gisela Campos, coronada en 2005. Por su parte Flor Destéfanis, fue Reina Nacional de la Vendimia en 2010.